Черышев о ЧМ-2018: «Черчесов после игры с Испанией сказал, что надо дойти до финала»

Полузащитник «Валенсии» вспомнил свое выступление на в составе сборной России.

«Мне очень сильно хотелось попасть в заявку. Работал, готовился очень усердно. Станислав Саламович [Черчесов] в тот год был постоянно со мной на контакте. В марте он меня вызвал на матчи с Бразилией и Францией. Сыграл с французами последние минуты. Слава Богу, что получилось попасть в число 23. Не было уверенности, что обязательно окажусь в итоговом списке, но надеялся на лучшее.

Перед объявлением списка очень волновался. Нас же было 28 человек, все футболисты сильные, квалифицированные. Наверняка тренерскому штабу было непросто сделать окончательный выбор. Нас вызывали на индивидуальные беседы и сообщали решение. После матча с Австрией было уже понятно, кто будет в заявке на турнир.

На базе в Новогорске кормили просто отлично. Я очень люблю пельмени, а там их давали каждую неделю. Утром – вкуснейшая каша, после игр – аппетитные блинчики. Часто нам делали шашлыки из разных видов мяса. Обожаю русскую кухню, поэтому в Новогорске чувствовал себя как дома.

Напряжение было колоссальным, поэтому вечерами старался отключить голову. Читал книжки, смотрел сериалы. Помню, что часто играл в приставку. Все это помогало отвлечься и освежиться. Старался смотреть поменьше новостей, держал баланс. От похвалы может закружиться голова, а от критики вообще легко впасть в уныние.

Перед матчем с Испанией пообщался с игроками соперника. Это нормально: я с ними давно знаком, некоторые были моими партнерами на протяжении многих лет. Обменялись эмоциями, немного поболтали. Они, конечно, были ошарашены новостью о смене тренера перед чемпионатом мира.

Сразу после того, как Игорь Акинфеев отбил решающий пенальти, мы побежали радоваться. Потом ходили по полю, и я неожиданно заплакал. Но это были слезы радости. Я же часто играл в Испании против футболистов сборной и прекрасно понимал, что это топ-игроки из лучших команд мира. А мы взяли и обыграли их. В моей голове промелькнул весь путь к этой победе, весь труд, подготовка, предыдущие матчи… Вот и не сдержал эмоции, пустил слезу.

После победы над Испанией я заехал на базу, досмотрел матч Дании и Хорватии, а потом поехал на встречу со своей семьей. Взял с собой , который был один. У меня семья разговаривает по-испански, так что ему было комфортно с нами. Мы поехали в пиццерию: очень соскучились по пицце, давно ее не ели.

Как нам удалось добиться такого результата? Очень важно, что все игроки были очень хорошо готовы. И физически, и ментально. Помню, извне до турнира было много негатива, а нам внутри было понятно, что мы хорошо готовы. Но главное, что Станислав Саламович сумел дать нам дух победителей. Мы поверили, что можем обыграть любого соперника. После победы над Испанией он собрал нас и сказал, что это промежуточный успех и что надо дойти до финала. Такой подход нас окрылял. Мы стали думать, а почему бы и нет?» – описал события двухлетней давности Черышев.

вылетела в 1/4 финала турнира, уступив команде Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).