Саа о Мбаппе и Рэшфорде: «Они на одном уровне, но Маркус попал в «МЮ» в момент перестройки»

Бывший нападающий Луи Саа сравнил форварда клуба и игрока «ПСЖ» .

– Как вы думаете, Рэшфорд и Мбаппе находятся на одном уровне?

– С точки зрения умений? Да. Они очень быстры, у них есть техника для того, чтобы выбираться из ситуаций, когда они окружены двумя или тремя защитниками. С точки зрения позиций Маркус и Килиан довольно-таки похожи. Им нравится играть широко, но могут и выполнять роль наконечника.

Сила Килиана в том, что он всегда очень нацелен. Он не думает дважды. Когда он делает забегание, нужно отдать ему мяч – он очень быстрый. Такую же прямоту мы видели и от Рэшфорда. Когда он начинал, то словно спрашивал у защитников: «Достаточно ли вы быстры и хороши, чтобы держать меня на протяжении 90 минут?»

С точки зрения мастерства они явно находятся на одном уровне. Мбаппе удалось достичь большей стабильности, он умеет играть, не думая слишком много.

В «Юнайтед» Рэшфорд стал частью команды, которая находится на переходной стадии, так что он не мог по-настоящему показать себя. Он должен был стать лидером, когда, возможно, это еще не было сильной стороной. Он должен был развить в себе качества, которые сначала не были его преимуществом.

Мбаппе получил преимущество, потому что он мог играть с футболистами , которые находятся на топ-уровне, он смог развить уверенность и попробовать разные вещи. У Рэшфорда не было такой платформы, – сказал Саа.