Сульшер про Де Хеа: «Это лучший вратарь мира. У него сильный характер, я очень доволен им»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высоко отозвался о вратаре команды Давиде Де Хеа.

«Давид – это лучший вратарь мира. Он пропустил лишь дважды в семи последних матчах за клуб.

Де Хеа до сих пор делает сэйвы, благодаря которым мы побеждаем, он стабильно трудится на тренировках. К тому же у него сильный характер. Я очень доволен его работой», – сказал Сульшер. 

«МЮ» пропустил в матче 30-го тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (1:1) после неуверенных действий голкипера: мяч после удара вингера «шпор» Стевена Бергвейна пришелся в корпус испанца и отлетел в ворота.

После той игры Де Хеа подвергся критике со стороны Роя Кина и Гари Невилла.

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