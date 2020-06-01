Сульшер про Де Хеа: «Это лучший вратарь мира. У него сильный характер, я очень доволен им»

Главный тренер высоко отозвался о вратаре команды .

«Давид – это лучший вратарь мира. Он пропустил лишь дважды в семи последних матчах за клуб.

Де Хеа до сих пор делает сэйвы, благодаря которым мы побеждаем, он стабильно трудится на тренировках. К тому же у него сильный характер. Я очень доволен его работой», – сказал Сульшер.

«МЮ» пропустил в матче 30-го тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (1:1) после неуверенных действий голкипера: мяч после удара вингера «шпор» Стевена Бергвейна пришелся в корпус испанца и отлетел в ворота.

После той игры Де Хеа подвергся критике со стороны Роя Кина и Гари Невилла.