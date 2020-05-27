Месси толкнул Диего Карлоса в игре с «Севильей». Ему не понравилось, как соперник пошел в стык

В концовке первого тайма матча «Севилья» – «Барселона» (0:0) между командами произошла небольшая потасовка.
Все началось с того, что капитан каталонской команды Лионель Месси толкнул защитника севильцев Диего Карлоса, который упал на газон.
Причиной такого поведения аргентинца послужило то, что в предыдущем игровом эпизоде Карлос пошел в опасный стык.
По итогам стычки между футболистами двух команд главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес показал желтые карточки Фернандо и Серджи Бускетсу. При этом ни Месси, ни Карлос наказаны не были.
Экс-арбитр Андухар Оливер отметил, что Месси не заслуживал удаления за то, что толкнул соперника.
«Это максимум желтая карточка. Месси не стоило толкать Карлоса, а тому не нужно было все раздувать своей реакцией», – сказал Оливер.
Фото: кадры из трансляции, обложка Mundo Deportivo