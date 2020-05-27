Месси толкнул Диего Карлоса в игре с «Севильей». Ему не понравилось, как соперник пошел в стык

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В концовке первого тайма матча «Севилья»«Барселона» (0:0) между командами произошла небольшая потасовка.

Все началось с того, что капитан каталонской команды Лионель Месси толкнул защитника севильцев Диего Карлоса, который упал на газон.

Причиной такого поведения аргентинца послужило то, что в предыдущем игровом эпизоде Карлос пошел в опасный стык.

По итогам стычки между футболистами двух команд главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес показал желтые карточки Фернандо и Серджи Бускетсу. При этом ни Месси, ни Карлос наказаны не были.

Экс-арбитр Андухар Оливер отметил, что Месси не заслуживал удаления за то, что толкнул соперника.

«Это максимум желтая карточка. Месси не стоило толкать Карлоса, а тому не нужно было все раздувать своей реакцией», – сказал Оливер.

Фото: кадры из трансляции, обложка Mundo Deportivo

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