Месси толкнул Диего Карлоса в игре с «Севильей». Ему не понравилось, как соперник пошел в стык

В концовке первого тайма матча – (0:0) между командами произошла небольшая потасовка.

Все началось с того, что капитан каталонской команды толкнул защитника севильцев , который упал на газон.

Причиной такого поведения аргентинца послужило то, что в предыдущем игровом эпизоде Карлос пошел в опасный стык.

По итогам стычки между футболистами двух команд главный судья показал желтые карточки и . При этом ни Месси, ни Карлос наказаны не были.

Экс-арбитр Андухар Оливер отметил, что Месси не заслуживал удаления за то, что толкнул соперника.

«Это максимум желтая карточка. Месси не стоило толкать Карлоса, а тому не нужно было все раздувать своей реакцией», – сказал Оливер.

Фото: кадры из трансляции, обложка Mundo Deportivo