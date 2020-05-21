Зидан о календаре «Реала»: «Не собираюсь говорить о том, что мы играем после «Барсы», поздно»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своем отношении к тому, что в ближайших турах Ла Лиги команда будет играть поздно вечером.

«Следующие четыре матча мы будем играть в 10 часов вечера, и это не изменить. Я смотрю на это позитивно и не собираюсь говорить о том, что если мы играем после «Барселоны», в 10, то… Я доволен, что мы [вообще] играем в футбол [после паузы].

Мы начинаем тренировки с 21:30, чтобы акклиматизироваться, в том числе к [искусственному] освещению», – сказал Зидан.

Сегодня в рамках 29-го тура Примеры «Реал» примет «Валенсию», начало матча – в 23:00 по московскому времени.

Последние два матча «Барселоны» в Ла Лиге также начинались в 22:00 по среднеевропейскому времени, следующие две игры тоже запланированы на это время. При этом матчи каталонского клуба проходят на день-два раньше, чем встречи «Реала».

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