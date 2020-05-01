Все оставшиеся матчи ЛЧ пройдут в Лиссабоне (Bild)

В Лиссабоне состоится не только финальный мини-турнир чемпионов, но и ответные матчи 1/8 финала, сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

Таким образом, в столице Португалии пройдут перенесенные из-за пандемии коронавируса игры «Ман Сити» – «Реал» (первый матч – 2:1), – (первый матч – 3:0), – «Лион» (первый матч – 0:1) и – «Наполи» (первый матч – 1:1).

Ранее стало известно, что ответные матчи 1/8 финала ЛЧ планируют провести 8 и 9 августа.

В 1/4 финала уже вышли «ПСЖ», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг».