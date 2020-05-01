Все оставшиеся матчи ЛЧ пройдут в Лиссабоне (Bild)

В Лиссабоне состоится не только финальный мини-турнир Лиги чемпионов, но и ответные матчи 1/8 финала, сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.
Таким образом, в столице Португалии пройдут перенесенные из-за пандемии коронавируса игры «Ман Сити» – «Реал» (первый матч – 2:1), «Бавария» – «Челси» (первый матч – 3:0), «Ювентус» – «Лион» (первый матч – 0:1) и «Барселона» – «Наполи» (первый матч – 1:1).
Ранее стало известно, что ответные матчи 1/8 финала ЛЧ планируют провести 8 и 9 августа.
В 1/4 финала уже вышли «ПСЖ», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг».