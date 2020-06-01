Марко Николич: «Семин – самая большая легенда «Локомотива». Чтобы меня полюбили, нужно время»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о поведении болельщиков во время матча 23-го тура с «Оренбургом» (1:0), сообщает корреспондент Sports.ru Александр Головин.

– По болельщикам – они скандировали имя вашего предшественника. Плюс было много нехороший скандирований в адрес руководства и в ваш адрес. Слышали?

– Конечно, слышал. Я считаю, что Юрий Палыч – самая большая легенда клуба. Но для меня это не проблема.

Когда я пришел в клуб, Юрий Палыч был в клубе 20-26 лет, даже не знаю, как долго. Что бы они ни пели – это хорошо, они показывают свою позицию. Главное, что они не молчат.

На этом ограничусь. Не хочу говорить о политике клуба. Я тренер. Я отвечаю за результат. Спасибо, что болельщики пришли и поддержали.

– Сегодня болельщики ушли в знак протеста, потому что поддерживают Семина. Как вы будете налаживать контакт, чтобы они больше не уходили?

– Мне не показалось, что между мной и болельщиками есть проблемы. Я знаю, что они любят тренера Палыча, но в этом нет ничего странного. Я не слышал негативного выкрика в мой адрес.

Чтобы меня полюбили, мне надо время, мне надо доказывать состоятельность результатами.

Я работал в больших командах и знаю, как это делается. Это делается через результат, – сказал Николич.

«Только Семин Юрий Палыч». Фанаты «Локо» поддержали экс-тренера и ушли с трибун на игре с «Оренбургом»