Букмекеры не принимают ставки на воскресные матчи РПЛ. В других конторах обрушились коэффициенты на «Тамбов» и «Краснодар» (Betting Insider)

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По информации Betting Insider, букмекерские конторы Фонбет и WInline остановили прием ставок на матчи 23-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» — «Тамбов» и «Краснодар» — «Динамо».

Это может быть связано со слухами о положительных тестах на коронавирус у игроков «Уфы» и «Динамо».

Букмекерские компании «Лига Ставок» и «Париматч» продолжают прием ставок, но коэффициенты на победы соперников обвалились: 1,39 на «Краснодар» (ранее принимались ставки за 1,79) и 1,90 на «Тамбов» (было – 2,39).

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