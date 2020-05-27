Букмекеры не принимают ставки на воскресные матчи РПЛ. В других конторах обрушились коэффициенты на «Тамбов» и «Краснодар» (Betting Insider)

По информации Betting Insider, букмекерские конторы Фонбет и WInline остановили прием ставок на матчи 23-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» — «Тамбов» и «Краснодар» — «Динамо».

Это может быть связано со слухами о положительных тестах на коронавирус у игроков «Уфы» и «Динамо».

Букмекерские компании «Лига Ставок» и «Париматч» продолжают прием ставок, но коэффициенты на победы соперников обвалились: 1,39 на «Краснодар» (ранее принимались ставки за 1,79) и 1,90 на «Тамбов» (было – 2,39).

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Матч «Краснодар» – «Динамо» перенесут с вероятностью 99,9% (Sport24)