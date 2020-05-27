Заболотный про 10:1: «Не буду оправдываться, не в чем. Мы не решаем, где, с кем и когда играем»

Форвард прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1).

«Ростов» сыграл составом 2001-2004 годов рождения из-за вспышки COVID-19 в основной команде.

«Уважаемые болельщики и любители футбола! Хочу обратится к вам всем с информацией по сложившейся ситуации с сегодняшним долгожданным для нас всех матчем! Я не буду оправдываться, так как не в чем. Но хочу внести ясность в данную ситуацию!

Мы – футболисты, все работаем по контракту. Мы не имеем права решать, что нам делать, кому и когда выходить, играть или не играть! Мы не решаем! Мы только делаем свою работу, как и все, и тут нет места эмоциям, так как опять-таки же повторюсь, что мы не выбираем, не решаем, где, с кем и когда мы играем! Надеюсь на ваше понимание...

P.S. Хочу поблагодарить молодых ребят из «Ростова» за стремление, самоотдачу и дебют в РПЛ, удачи вам в дальнейшей карьере», – написал Заболотный в инстаграме.

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие