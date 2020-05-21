Оле-Гуннар Сульшер: «В прошлом году «Тоттенхэм» избивал нас 40 минут, а сегодня все было наоборот»

Главный тренер передал впечатления от матча с «Тоттенхэмом» в 30-м туре (1:1).

«Немного расстроен тем, что мы не выиграли. Футбол – странная штука. В прошлом году «Шпоры» просто избивали нас 40 минут, а сегодня все было наоборот. Выступлением я доволен, хотя в первые 25 минут мы играли очень медленно.

Погба – один из лучших игроков мира. Здорово, что он вернулся. И он рад, что вернулся. Для него это был кошмар длиной в десять месяцев из-за травмы.

Уверен, все могли видеть, что он жаждет играть. Сейчас у нас другая команда, не та, которую он оставил, выбыв из строя. Наш клуб хочет, чтобы вместе играли лучшие футболисты мира. Погба показал, что может играть вместе с .

Это было хорошее выступление, разочарован,что набрали одно очко. Думаю, мы заслуживали большего – трех очков.

Мы начали довольно медленно, пропустили необязательный гол – это меня тоже расстраивает. Затем у нас были пять плохих минут, но после этого отрезка, думаю, был лишь вопрос времени, когда мы забьем.

сделал фантастический сэйв. Мы должны были забивать больше», – сказал норвежец.

⚔️«Тоттенхэм» – «МЮ» – 1:1. «Юнайтед» остался пятым, «Шпоры» – восьмые