В составе «Ростова» на игру с «Сочи» 11 воспитанников. Самому молодому – 17 лет и 2 месяца

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ростова» на матч 23-го тура чемпионата России.

«Ростов»: (2002 год рождения), Кирилл Гирнык (2003), Владимир Абрамов (2002), Тимофей Калистратов (2003), Никита Куприянов (2002), Роман Романов (2003), Никита Колотиевский (2001), Павел Горелов (2003), Тамаз Топурия (2002), Вильям Рогава (2003) и Данил Хромов (2002).

Запасные: Лукьянов, Кочканян, Мамедов, Каштан, Ставцев, Комаров, Корниенко.

Стартовый состав «Ростова» состоит из 11 воспитанников. Самый молодой в старте – Кирилл Гирнык, ему 17 лет и 2 месяца. Руководить командой будет старший тренер молодежного состава Заурбек Тедеев. Основной состав «Ростова» на карантине.

«Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского взрослого футбола 💪 Удачи нашим воспитанникам!» – написал «Ростов» в твиттере.

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Запасные: Николай Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.

Матч «Сочи» – «Ростов» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 19 июня. Начало – в 20:00 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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