В составе «Ростова» на игру с «Сочи» 11 воспитанников. Самому молодому – 17 лет и 2 месяца

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ростова» на матч 23-го тура чемпионата России.
«Ростов»: Денис Попов (2002 год рождения), Кирилл Гирнык (2003), Владимир Абрамов (2002), Тимофей Калистратов (2003), Никита Куприянов (2002), Роман Романов (2003), Никита Колотиевский (2001), Павел Горелов (2003), Тамаз Топурия (2002), Вильям Рогава (2003) и Данил Хромов (2002).
Запасные: Лукьянов, Кочканян, Мамедов, Каштан, Ставцев, Комаров, Корниенко.
Стартовый состав «Ростова» состоит из 11 воспитанников. Самый молодой в старте – Кирилл Гирнык, ему 17 лет и 2 месяца. Руководить командой будет старший тренер молодежного состава Заурбек Тедеев. Основной состав «Ростова» на карантине.
«Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского взрослого футбола 💪 Удачи нашим воспитанникам!» – написал «Ростов» в твиттере.
«Сочи»: Сослан Джанаев, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Иван Миладинович, Никита Бурмистров, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой, Антон Заболотный, Александр Кокорин.
Запасные: Николай Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.
Матч «Сочи» – «Ростов» состоится в Сочи на стадионе «Фишт» сегодня, 19 июня. Начало – в 20:00 по московскому времени. На Sports.ru можно будет посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
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