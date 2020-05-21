Тедеско о спартаковском духе: «Привидение пожало мне руку и сказало, что все хорошо»

Главный тренер рассказал о работе команды на тренировках перед возобновлением сезона.

– Когда было принято решение о том, что сезон будет доигран, команда села на сбор в Тарасовке. При вас тренировки там проходили впервые, ведь с вашим приходом «Спартак» полностью перевел занятия в Тушино. Что можете сказать о своем опыте жизни и тренировок в Тарасовке?

– Когда я пришел в «Спартак», руководство озвучило решение о переезде команды в Тушино. Но речь шла о будущем, а я, получается, ускорил процесс. При этом могу сказать, что в Тарасовке мы провели отличный сбор. Никто нам не мешал.

– Полагаем, что по сравнению с тренировочными базами «Шальке» или «Штутгарта» Тарасовка может показаться несколько старомодной. Но ее главная ценность – уникальный спартаковский дух, который помнит многих легендарных игроков и тренеров клуба прошлых лет. Удалось ли вам его прочувствовать?

– Вы имеете ввиду призрака базы? Да, когда мы приехали, то сразу увидели его. Привидение пожало мне руку и сказало, что все хорошо. А если без шуток, то не важно, новая база или старая. Главное – условия для работы. В Тарасовке с этим полный порядок: отличная база с качественными полями. Хочу поблагодарить работников, которые ухаживали за газонами каждый день до и после тренировок. Питание, как всегда в «Спартаке», тоже было на высоте. Игроки там обеспечены всем необходимым для своевременного восстановления.

– Вы довольны результатами работы в Тарасовке?

– Доволен. Непросто находиться три недели в закрытом режиме, тренируясь по два раза в день. Сначала мы делали упор на беговую работу и физподготовку. Сейчас у нас хорошее состояние, к тому же никто не травмировался, – сказал Тедеско.