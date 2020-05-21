Уткин поддержал молодежь «Ростова»: «Вам выпало в 17 лет прикусить смысла жизни. Держитесь, казачки, мужиками станете»

Комментатор Василий Уткин поддержал молодых футболистов «Ростова» перед сегодняшнем матчем РПЛ против «Сочи».

Желто-синие не смогут сыграть основой в связи с тем, что на этой неделе у шести футболистов был выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

«У ростовских мальчишек сегодня нет ни единого шанса, ни одного. Даже если б тренировались и готовились, не было бы.

Подавляющему большинству не доведется в будущем играть за свой клуб. Может быть, и до Премьер-лиги не дорастет ни один.

Но это не бессмысленно. Против команды-сателлита, которая вся состоит из высокооплачиваемых, не оправдавших ничьих, кроме своих роскошных подруг, надежд, выходят пацаны.

Это метафора страны. Одни уходят и не оставят следа. Другие, возможно, не добьются успеха, не исключено, что они проведут жизнь вообще в иных областях, но у них все впереди.

Найдите, парни из Ростова, за что побиться. Не надо пафоса – вас бросили не под танк и не за Родину. Вам просто выпало в 17 лет прикусить смысла жизни.

Скоро вся жизнь в России будет вашей, а морок сгинет. Но это не подарок, это будет трудно. Держитесь, казачки. Мужиками станете», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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