«Извинились перед Федуном за ошибку. Виновные больше не имеют отношения к футболу». Алаев о матче «Зенит» – «Спартак» в Петербурге

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию c выбором места проведения матча 1/2 финала Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Из-за ошибки в регламенте возникла неопределенность, где именно должна состояться игра. В итоге выбор был сделан в пользу Санкт-Петербурга.

«Мы принесли свои извинения и Федуну, и за ошибку в регламенте по Кубку. Это не подковерная борьба, это банальная человеческая ошибка, и ничего более.

Люди, которые имели к этому отношение, больше не имеют отношения к футболу», – сказал Алаев.

Ранее стало известно, что ответственными за ошибку были признаны руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов и его заместитель Петр Баркалов. С ними провели беседу и отстранили от работы.

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