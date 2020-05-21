Гаттузо о победе над «Юве» в финале Кубка Италии: «Я верю в футбольного бога»

Главный тренер «Наполи» поделился эмоциями после победы на в финале Кубка Италии (0:0, по пенальти – 4:2).

«Жизнь, но особенно футбол дал мне намного больше, чем я ему. Игра сделала из меня мужчину.

В жизни всегда в первую очередь думаешь о родителях, о семье, поэтому, естественно, мне сложно принять произошедшее (2 июня умерла сестра Гаттузо в возрасте 37 лет – прим. Sports.ru).

Я испытываю такую страсть к футболу, что не могу забыть о нем ни на секунду. Каждый, кто работает в футболе, должен уважать игру, потому что всем нам очень повезло. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти в людях. У меня нет сожалений по поводу моей карьеры игрока, хочу чтобы эти футболисты потом могли сказать то же самое.

Я верю в футбольного бога. Когда делаешь что-то правильно – пожинаешь то, что посеял, – это возвращается к тебе.

Оставшиеся 12 матчей в Серии А нам надо провести, стараясь [попасть в Лигу чемпионов]. Это наш долг. Нельзя считать, что мы добились цели, и сдаться. Да, отставание большое (9 очков – прим. Sports.ru), но мы должны попытаться изо всех сил», – сказал тренер в интервью RAI Sport.

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