Доменико Тедеско: «Жиго очень важен для «Спартака», его невозможно заменить»

Главный тренер поделился мнением о защитнике красно-белых и хавбеке «Спартака-2» Михаиле Игнатове.

– Ходят разговоры, что Жиго как главный актив может скоро покинуть клуб. Вы готовы к этому?

– Самюэль очень важен для нас. Есть игроки, которых невозможно заменить, просто купив равноценного футболиста на его позицию. Вот Жиго — как раз из таких. Он важен как на поле, так и за его пределами. Если у вас есть амбиции, вы не можете терять таких людей. И в «Спартаке» это понимают. Знаю, что в футболе случается всякое, ни про кого нельзя сказать — этот точно останется. Подобное невозможно. Но прямо сейчас нельзя терять таких, как Жиго. Всегда надо смотреть по ситуации.

– Стоит ли ждать еще большего притока молодых, учитывая кадровые проблемы и финансовые сложности?

– Было бы здорово, если бы мы привлекали молодежь не из-за форс-мажора или фэйр-плей, а потому что она себя проявляет. Конечно, бывают ситуации как в свое время в «Штутгарте». Клуб был вынужден сделать ставку на молодых игроков — благодаря этому весь мир узнал о Сами Хедире, Андреасе Хинкеле и Кевине Кураньи. Но важно, чтобы молодежь доказывала свое право быть в составе.

– Как дела у хавбека ? Складывается впечатление, что совсем пропал парень.

– Очень талантливый футболист. И когда работал с нами, мы видели его качества. Но по ряду причин отправили его во вторую команду. Хотели, чтобы Михаил рос и развивался. Хотели также взять его с нами на этот сбор в Тарасовке, но и этого не произошло. По ряду причин опять же.

– Какие позиции вы в принципе хотели бы усилить?

– Зависит от обстоятельств. Сейчас вот мы потеряли Мельгарехо, актуален вопрос по левому флангу. Но прежде, чем тратить деньги, дадим шанс молодым. На фланге — Голосову. Позицию опорника может закрыть Бакалюк. Также — Умяров и Зобнин, но они лучше выглядят на месте бокс-ту-бокс. В целом надо смотреть, можем ли привлечь молодых ребят на постоянную основу, или все еще требуется время. Ближайшее будущее ответит на эти вопросы. В любом случае надо дать возможность юным футболистам тренироваться с нами, – заявил Тедеско.