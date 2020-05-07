«Все жизни важны: черных, белых, желтых, коричневых». Реднапп о протестах

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» поделился мнением о движении Black Lives Matter и возникших в Великобритании протестах против расизма.

– По всему миру проходит акция Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), к ней присоединилась и Премьер-лига, и английские клубы. Вы поддерживаете ее?

– Естественно, поддерживаю.

– Вам по душе все, что делают активисты? Они испортили памятник Черчиллю и составили список из 60 человек, чьим статуям в Великобритании не место.

– Их нельзя уничтожать или убирать. Уинстон Черчилль – один из величайших англичан в истории. Он сделал многое для Великобритании во время войны. Он был настоящим лидером страны, нет причин портить его монумент или тем более уничтожать.

Вещи, на которые указывают протестующие, происходили в прошлом. Да, это печально. Но еще печальнее видеть то, что происходит на улицах. Нет никаких причин для насилия на улицах. Это неправильно.

– Вы говорите, что причин нет. Тогда чем руководствовались активисты в Бристоле, которые опрокинули и утопили статую Эдварда Колстона?

– Колстон был работорговцем, он считается расистом. Что сделал плохого Черчилль, я не знаю.

– Не боитесь, что эти волнения перерастут в нечто масштабное?

– Боюсь, да. Нам нужно сильное правительство. Уверен, многие протестующие плохо понимают, что действительно может произойти. Они пытаются повернуть ситуацию так, будто в Англии все – расисты. Но это же неправда!

– Что нужно сделать, чтобы предотвратить худшее?

– Мы все должны сплотиться, все человеческие расы. Все жизни важны: черных, белых, желтых, коричневых.

Я тренировал команды, в которых были представители всех рас, в том числе темнокожие. Они – отличные ребята, а один из моих лучших друзей – Клайд Бест, один из первых черных футболистов в высшем дивизионе Англии.

Мы все равны, мы все должны держаться друг за друга. Надо относиться к каждому так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе, – сказал Реднапп.