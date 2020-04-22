В контракте «Зенита» с австрийской компанией OMV на 25 млн евро не выявлено нарушений

Австрийская нефтяная компания OMV провела расследование и не обнаружила нарушений в сделке с «Зенитом» на общую сумму в 25 млн евро, сообщает Reuters.

Ранее австрийский сайт Dossier допускал, что OMV просто помогает российскому клубу соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

«Спонсорский контракт с «Зенитом» исполняется корректно», — говорится в официальном заявлении компании.

Также OMV не выявила нарушений со стороны своего руководителя Райнера Зеле, которого СМИ подозревали в растратах и слишком плотных контактах с Россией.

В Австрии проверяют руководителя важного партнера «Газпрома». У них контракт с «Зенитом» на 25 млн евро, а лого только на форме молодежки