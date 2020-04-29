Дмитрий Хохлов: «Карреру настойчиво предлагали на мое место в «Динамо»

Бывший главный тренер рассказал, что на его место предлагали экс-тренера «Спартака» .

Итальянец сейчас работает в , Хохлов в октябре прошлого года ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо».

«В «Динамо» была история: под меня начали копать, хотя чемпионат еще не стартовал. Хорошо, что руководство полностью доверяло.

Я переподписал контракт, а уже через месяц пошли разговоры о том, что клубу предлагают другого тренера. Да, Карреру.

Сам итальянец, может, и не в курсе был, что его сватают в «Динамо» на мое место. Но предлагали очень настойчиво – несколько раз.

Идти на живое место или сидеть без работы? Каждый решает сам. Могу про себя сказать – никогда не буду напрашиваться. Не делал этого и не стану. Противоречит всем моим принципам», – сказал Хохлов.