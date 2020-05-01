Черчесов о матче с Испанией на ЧМ-2018: «Заметили, что новый тренер до конца не понял свою команду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил матч с командой Испании (1:1, 4:3 по пенальти) на ЧМ-2018.
За день до турнира сборная Испании сменила тренера, напомнил Черчесов, отметив, что «это в плюс никогда не идет». При подготовке к играм тренерский штаб изучает штаб соперника, «в частности, главного тренера».
«И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет. Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик», – сказал Черчесов в интервью Павлу Зарубину, автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Напомним, за день до чемпионата мира сборную Испании покинул главный тренер Хулен Лопетеги, его место занял Фернандо Йерро. Матч между сборными России и Испании состоялся 1 июля 2018 года. Россияне обыграли испанцев в серии пенальти и вышли в четвертьфинал чемпионата.
- Дата проведения
- 1 июля, 17.00, «Лужники»
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Испания –
Де Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 70), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 67), Асенсио (Родриго, 104), Диего Коста (Аспас, 80).
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Россия –
Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 61), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 65).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
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