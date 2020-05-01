Черчесов о матче с Испанией на ЧМ-2018: «Заметили, что новый тренер до конца не понял свою команду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил матч с командой Испании (1:1, 4:3 по пенальти) на .

За день до турнира сборная сменила тренера, напомнил Черчесов, отметив, что «это в плюс никогда не идет». При подготовке к играм тренерский штаб изучает штаб соперника, «в частности, главного тренера».

«И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет. Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик», – сказал Черчесов в интервью Павлу Зарубину, автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Напомним, за день до чемпионата мира сборную Испании покинул главный тренер , его место занял . Матч между сборными России и Испании состоялся 1 июля 2018 года. Россияне обыграли испанцев в серии пенальти и вышли в четвертьфинал чемпионата.

Россия наказала Испанию за ватокат. Но тактически сыграла слабо