Черчесов об арене «Зенита»: «Поставил бы ее в один ряд с «Лужниками», «Уэмбли», стадионами в Мюнхене и Амстердаме»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

– Как вы оцениваете стадион Санкт-Петербурга? Как высоко ставите его по европейским меркам?

– Я вообще считаю, что по состоянию на сегодняшний день стадион в Санкт-Петербурге можно смело считать одним из самых современных и комфортных в мире. Он находится в таком красивом месте, которое само по себе делает его уникальным. И с эстетической, и с практической точки зрения питерский стадион очень хорош.

Я бы поставил его в один ряд с такими аренами, как наши , как лондонский « , стадионы в Мюнхене и Амстердаме. Стадион в Петербурге — гордость футбольной России.

– А что вы скажете про то, как умеют болеть в городе за «Зенит»?

– Я никогда не играл за «Зенит» и не тренировал его, так что мне трудно проникнуться тем, как болеют за эту команду. Зато я ощущал на себе, как болеют против соперников (смеется). Болельщики – двенадцатый игрок питерцев, это очевидно, – сказал Черчесов.