Бонуччи о промахе Роналду с пенальти: «Даже величайшие ошибаются»

Защитник подвел итоги ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» (0:0, первая игра – 1:1).

Благодаря выездном голу «Ювентус» вышел в финал.

– Важно было пройти дальше, чтобы мы попробовали закрыть одну из целей в Риме (там пройдет финал – прим. Sports.ru).

В самом начале было странно и сложно, пустой стадион спустя 90 дней. «Милан» вдесятером очень хорошо играл против 11 футболистов.

Итог – ничья, но на исход нужно смотреть как на стакан, который наполовину полон. Нашей целью был финал.

– Роналду не реализовал пенальти.

– Даже величайшие могут ошибаться, «Милан» мог забить в любой момент, поэтому нужно было сохранять концентрацию.

Думаю, мы увидим великий «Юве» и великого Роналду в будущем, – сказал Бонуччи Rai Sport.

Роналду не забил пенальти «Милану» после VAR. Ребич удален на 16-й минуте за грубую игру против Данило