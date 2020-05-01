Ванда Нара: «В футболе на женщин смотрят как на посудомоек. Икарди не такой»

, супруга и агент форварда , высказалась о своем муже, а также роли женщины в футболе.

«Когда я веду переговоры с руководством клубов, я делаю это, зная, чего хочет Мауро. Какие клубы ему нравятся, а какие нет. Я знаю его мечты, где он хочет быть. Это придает сильную уверенность.

Есть вещи, о которых я даже не спрашиваю его, потому что я очень хорошо знаю, каким будет его ответ. У нас прекрасный союз: он выполняет свою роль, а я свою. Он всегда был доволен.

Мауро – противоположность мужского шовинизма, он восхищается независимыми женщинами, которые работают и защищают свои права. Вот почему я занимаю это место [его агента] в таком мужском мире, как футбол, где на женщин смотрят как на посудомоек», – приводит слова Нары Infobae со ссылкой на Gente.