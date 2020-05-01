Широков о самоизоляции после голосования за поправки в конституцию: «С чего властям ее возвращать? Если проголосуем неправильно?»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал решение мэрии Москвы о снятии режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса.

– Отменили самоизоляцию, но все равно есть недовольные? Они всегда будут. Раньше говорили, дескать, чего тянем, а теперь обвиняют властей в спешке.

А власти молодцы в том плане, что выход из самоизоляции прописали грамотно: всем понятно, когда и что открывается. Людям сейчас все понятно.

– Нет ли страха, что люди теперь выйдут на улицу в большом количестве?

– Не забывайте, что у нас есть масочный режим, да и последние две недели люди и так ходили, сколько хотели. Сознательность у народа поднялась, так что опасений у меня нет.

Скоро у нас парад и голосование, но не думаю, что это ключевой момент в снятии самоизоляции. Решение хоть и запоздалое, но логика в нем есть. А через две недели будет понятно, снижается ли количество заболевших.

– В соцсетях боятся, что могут вернуть самоизоляцию после голосования за поправки в конституцию?

– А с чего властям ее возвращать? Если проголосуем неправильно (смеется)?

Всплеска после голосования я не жду, люди же туда придут в масках, обниматься никто не собирается. Тем более многие вообще онлайн проголосуют, – сказал Широков.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

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