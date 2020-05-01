Кариус о лучшем вратаре мира: «Сейчас нет одного выдающегося, который стоял бы выше остальных»

Вратарь поделился мнением о лучших голкиперах современности.

– Кто для тебя лучший вратарь мира на данный момент?

– Тяжело сказать. На данный момент, вероятно, нет ни одного выдающегося вратаря, который стоял бы выше всех остальных, как, например, несколько лет назад было с .

Сейчас есть группа вратарей высокого уровня, которые не сильно отличаются друг от друга. Нойер чрезвычайно стабилен, он делает отличную работу. Марк-Андре тер Стеген отлично выступает за «Барселону». Кроме того, в «Атлетико» есть .

отлично поработал в прошлом году и выиграл самый важный титул. Трудно назвать одного кандидата, – сказал Кариус.