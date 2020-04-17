«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам

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Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».

Мерсисайдский клуб действительно недоволен тем, как «Бешикташ» повел себя в ситуации с немецким вратарем – стамбульцы не выплачивали ему зарплату в течение года.

Но при этом в «Ливерпуле» не рассчитывают на Кариуса. Он не будет внесен в заявку на остаток сезона, даже если будет такая возможность.

Кроме того, вероятно, в нынешней ситуации он не будет допущен до тренировок с командой.

Скорее всего, «Ливерпуль» предоставит ему отдых и возможность совершить полноценный трансфер этим летом. Подробную статистику Кариуса можно изучить здесь.

Кариус объявил о расторжении контракта с «Бешикташем». Он принадлежит «Ливерпулю»

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