Кариус о «Ливерпуле»: «Я нахожусь в лучшем клубе мира. Могу поднажать на тренировках»

Вратарь «Ливерпуля» высказался о ситуации, в которой оказался.

Немецкий голкипер в мае покинул «Бешикташ», где играл на правах аренды.

– Сейчас вы возвращаетесь в «Ливерпуль» как конкурент Алиссона. Вы бы ушли, если бы вам пообещали место в основе в новом клубе?

– Конечно, я бы хотел играть в случае смены клуба. Бессмысленно говорить, мол, я уезжаю из «Ливерпуля» в худший клуб, где стану вторым номером.

Но я сейчас не нахожусь в напряженной ситуации, мне не нужно переходить [в другую команду].

– Что вы имеете в виду?

– Я могу поставить ногу на педаль газа на тренировках «Ливерпуля». Как второй вратарь в Англии, ты знаешь, что у тебя будут шансы.

Сейчас я нахожусь в лучшем клубе мира, играю за трофеи, тренируюсь каждый день в условиях высочайшего уровня. Я полностью осознаю, что нахожусь в хорошем положении в . В прекрасных условиях, – сказал Кариус