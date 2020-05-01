МЛС поддержит тех, кто встанет на колено во время гимна США

заявила о поддержке спортсменов, которые решат выразить протест против расизма, встав на одно колено во время исполнения гимна США.

«В целях укрепления атмосферы разнообразия, равенства и инклюзивности, МЛС выступает за идеалы свободы слова и за право на мирный протест, что является отличительной чертой США и Канады.

Если игроки и тренеры решат встать на одно колено или иным образом реализовать свое право на мирный протест во время исполнения гимна перед матчами, то мы поддержим их», – говорится в заявлении лиги.

В 2016-2017 годах спортсмены в США начали протестовать против отношения властей страны к расовым меньшинствам, вставая на одно колено. Протесты начались с подачи квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника.

Сообщалось, что в США также могут отменить необходимость стоять во время гимна для игроков национальных сборных.

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