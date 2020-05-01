Пауло Дибала: «Не только цветные, а весь мир должен бороться с расизмом»

Нападающий высказался о проблеме расизма.

«Бывает трудно поставить себя на место того, кто страдает от расизма, когда сам ты не страдал от этого, ведь ты не испытывал подобного. Но ты понимаешь, в чем дело, ведь твои одноклубники подвергаются расизму. Не только из-за своего цвета кожи, но и из-за того, из какой они страны.

Дело не только в цвете кожи, людей дискриминируют из-за чего угодно. Я видел подобное в отношении игроков из Азии, с которыми мы тренировались в молодежке, и это печально.

К счастью, в моей семье меня научили уважать людей за то, какие они есть, за их образ мышления, а не из-за их одежды, цвета кожи или родной страны. Думаю, что всех должны растить именно так, но, очевидно, такого не происходит.

С расизмом должны бороться не только цветные. Весь мир должен бороться с этим, мы как общество должны быть едины», – заявил Дибала.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

Победить расизм в Германии помогло открытое письмо трех темнокожих игроков. Среди них был отец Сане