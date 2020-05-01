Александр Медведев: «Переговоры с Ивановичем не велись. Мы не будем вести их ни с кем до победы в РПЛ»

Генеральный директор не подтвердил информацию о срыве переговоров с защитником , о чем сообщалось ранее.

«Мы не ведем ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона. Если потребуется ждать до последнего матча, то мы будем это делать.

Писать, что мы не достигли договоренности… Это не соответствует действительности, потому что переговоры с Браниславом не велись, как и с другими игроками.

Переговоры с игроками будут вестись после тех событий, про которые я уже сказал. Слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований», – сказал Медведев.

Иванович покинет «Зенит» по окончании сезона