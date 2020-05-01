Вернер выбрал «Челси» после визита Лэмпарда и Чеха в Германию. Ранее они убедили Зиеша

Главный тренер «Челси» и бывший вратарь, а ныне технический консультант клуба приняли непосредственное участие в переговорах с форвардом , который близок к переходу в лондонскую команду за 60 млн евро.

Лэмпард и Чех еще в феврале совершили негласный визит в Германию, встретились с игроком, его семьей и агентом и убедили Вернера продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Telegraph.

По данным источника, ключевую роль в переговорах сыграл Чех, который идеально говорит по-немецки, наладил контакты с окружением игрока и помог с переводом.

Отмечается, что по такой же схеме с участием Лэмпарда и Чеха был организован трансфер в «Челси» полузащитника «Аякса» .

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