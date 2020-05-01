Вернер выбрал «Челси» после визита Лэмпарда и Чеха в Германию. Ранее они убедили Зиеша

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард и бывший вратарь, а ныне технический консультант клуба Петр Чех приняли непосредственное участие в переговорах с форвардом «РБ Лейпциг» Тимо Вернером, который близок к переходу в лондонскую команду за 60 млн евро.
Лэмпард и Чех еще в феврале совершили негласный визит в Германию, встретились с игроком, его семьей и агентом и убедили Вернера продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Telegraph.
По данным источника, ключевую роль в переговорах сыграл Чех, который идеально говорит по-немецки, наладил контакты с окружением игрока и помог с переводом.
Отмечается, что по такой же схеме с участием Лэмпарда и Чеха был организован трансфер в «Челси» полузащитника «Аякса» Хакима Зиеша.
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