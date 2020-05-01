Директор «Тамбова»: «Если переедем в Нижний Новгород, придется менять название»

Спортивный директор «Тамбова» пояснил ситуацию с возможным переездом клуба в Нижний Новгород.

«Мы пока никуда не переезжаем, просто вышли с вопросом, возможно ли такое. Мы хотим получить лицензию и играть дома, в Тамбове, но так как есть проблемы со стадионом и некоторые другие проблемы, мы ведем переговоры параллельно с Нижним Новгородом, там уже есть положительный ответ.

Мы обратились в РФС с таким вопросом, до этого переговорили с властями . Но пока никакой конкретики нет, и мы будем делать все для того, чтобы играть в Тамбове.

Это [переезд] нужно для того, чтобы сохранить клуб, чтобы ему дали лицензию. Потому что с тем стадионом, который у нас есть, нам лицензию никто не даст.

Если не получится получить лицензию, то, конечно, будем рассматривать вариант, чтобы мы переехали туда, а клуб ФНЛ [ ] переехал к нам. Если переедем туда, конечно, придется менять название», – сказал Худяков.