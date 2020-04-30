Журналист RT: «Вагнер в понедельник или вторник скажет, где будет играть. Велика вероятность, что в ЦСКА»

Журналист Russia Today Фабио Алейшо сообщил, когда станет известен новый клуб нападающего .

«В понедельник или во вторник Вагнер скажет, где будет играть. Но очень большая вероятность что в ЦСКА», – написал Алейшо в твиттере.

Сегодня появилась информация, что переговоры 35-летнего форварда с московским клубом находятся в продвинутой стадии.

Накануне бразилец расторг контракт с . Сообщалось, что решение о трансфере будет принимать лично президент ЦСКА Евгений Гинер.

Вагнер известен по выступлениям за ЦСКА, где играл в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.