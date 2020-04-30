Журналист RT: «Вагнер в понедельник или вторник скажет, где будет играть. Велика вероятность, что в ЦСКА»

Теги ЦСКА Вагнер Лав Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

Журналист Russia Today Фабио Алейшо сообщил, когда станет известен новый клуб нападающего Вагнера Лава.

«В понедельник или во вторник Вагнер скажет, где будет играть. Но очень большая вероятность что в ЦСКА», – написал Алейшо в твиттере.

Сегодня появилась информация, что переговоры 35-летнего форварда с московским клубом находятся в продвинутой стадии.

Накануне бразилец расторг контракт с «Коринтианс». Сообщалось, что решение о трансфере будет принимать лично президент ЦСКА Евгений Гинер.

Вагнер известен по выступлениям за ЦСКА, где играл в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

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