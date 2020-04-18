Лахиялов о премиальных: «За «Спартак» Керимов дал по миллиону рублей. За «Зенит» Кадыров объявил пятикратные»

Бывший нападающий «Анжи» и «Терека» рассказал о том, какие премиальные получали команды за победы над «Спартаком» и .

– Огромные эмоции были, когда с «Тереком» обыграли «Зенит» 3:2. А премиальные какие получили, ооо! Нереальные!

Здорово было в «Лужниках» обыграть 3:0. Они еще какой-то юбилей отмечали.

– Стоп-стоп, я зацепился за рифму «нереальные премиальные». Это сколько ж вам дали за «Зенит»?

– Рамзан Ахматович (Кадыров, глава Чечни – Sports.ru) объявил пятикратные. А за «Спартак» Сулейман (Керимов, экс-владелец – Sports.ru) дал по миллиону рублей каждому.

– Это самые памятные премиальные в вашей жизни?

– Были и другие. Я начинал играть в махачкалинском «Динамо». Выходил на поле в изношенных бутсах, новые купить не мог!

Помню, вратарь Максим Кулиев заметил: «Что другие не купишь?» – «Как купить? Денег нет!» – «Вот выиграем три матча, премиальные по тысяче рублей. Как раз три хватит на фирменные бутсы». Так хотелось выиграть эти три матча! – рассказал Лахиялов.