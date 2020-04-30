Роман Широков: «Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о работе тренера Доменико Тедеско в московском клубе.
«Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско. Возможно, прошло мало времени, но я так не считаю.
За зимний период прошло много времени, и можно было что-то изменить, но пока этого не произошло.
Я думал, если тренер приходит в «Спартак», то он нацелен на атаку, а не играет от обороны во всех матчах», – сказал Широков в программе «Все на футбол!».
Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В 22 турах РПЛ московский клуб набрал 28 очков и занимает восьмое место в таблице.
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