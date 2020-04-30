Роман Широков: «Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско»

Бывший полузащитник высказался о работе тренера в московском клубе.

«Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско. Возможно, прошло мало времени, но я так не считаю.

За зимний период прошло много времени, и можно было что-то изменить, но пока этого не произошло.

Я думал, если тренер приходит в «Спартак», то он нацелен на атаку, а не играет от обороны во всех матчах», – сказал Широков в программе «Все на футбол!».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В 22 турах московский клуб набрал 28 очков и занимает восьмое место в таблице.

Тедеско – первый тренер в истории РПЛ с баном за желтые карточки. Говорит, что в Германии за эмоции не наказывают