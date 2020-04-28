Широков о судьях: «Я Карасева клоуном приличным назвал. У меня много перлов»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о судьях.
– У тебя же была та ситуация с «Волгой», когда удалили Халка (рефери показал игроку вторую желтую карточку за розыгрыш мяча без свистка, однако по мячу ударил Широков, а не Халк – прим. Sports.ru)?
– Когда он хотел бить штрафной, а я пас отдал (смеется)?
– Это специально было?
– Вы издеваетесь? Что значит специально? Я отдал пас на выход, не видел, что он [судья] показал свисток. Реально. А у Халка уже желтая была.
– Турбин же был?
– Да. А там четыре гения поняли, что это Халк так, стоя в 10 метрах от мяча, телескопической ножкой ударил.
У меня много перлов о судьях. Карасева клоуном приличным назвал.
– У тебя был любимый судья? Когда видел, что он судит, и понимал, что все, привет.
– У него фамилия вроде бы Кузьменко была (Владимир Казьменко – прим. Sports.ru). Он молодой судья, выходил и за счет меня хотел самоутвердиться.
Ни одного матча не было, чтобы я при нем не получил желтую карточку. Потом его убрали, слава богу. Как судья он был посторонний, – заявил Широков.