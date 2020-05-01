Ловрен об игроках «Ливерпуля», вставших на колено: «Произошедшее в США неприемлемо. Мы все равны»

Защитник объяснил, почему игроки команды почтили память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда, встав на одно колено.

«Я чувствовал, что мы должны были это сделать. То, что произошло в США, неприемлемо. Мы все равны, и мы хотели поделиться этой мыслью с миром.

Мы сделали это, и невероятно здорово, что люди понимают посыл. Ко всем следует относиться одинаково.

Дело не только в том, как ты играешь, как забиваешь голы. Я думаю, что необходимо использовать свои площадки, особенно когда на тебя подписаны миллионы людей.

Я хочу, чтобы меня также знали как человека, распространяющего любовь и позитив. Я чувствую, будто у меня есть долг. Иногда это хорошо, иногда – не очень, но я не остановлюсь.

Суть в том, чтобы делать правильные вещи по всему миру. Некоторые люди могут осуждать, говорить: «Думайте о футболе», но я не согласен.

Мы все люди, и все мы интересуемся и другими вещами. Конечно, основное внимание всегда уделяется футболу. Но если есть возможность сказать что-то позитивное, заставить кого-то думать иначе, помогать другим и распространять мысль о том, что мы все равны, тогда из этого выйдет что-то хорошее, особенно в этот кризисный момент», – сказал Ловрен.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

Ловрен не верит в коронавирус: пишет Гейтсу в инстаграме (рядом с Викторией Боней) и поддерживает конспиролога, которого забанил ютуб