Семин о киевском «Динамо»: «Ко мне никто не обращался»

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно возможного возвращения в киевское «Динамо» на пост главного тренера.

«Ко мне по этому поводу никто не обращался», – сообщил Семин.

Ранее появилась информация о том, что 73-летний специалист – один из главных кандидатов на пост тренера киевлян. 

Семин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012 год. С ним киевляне становились чемпионами Украины, выигрывали Суперкубок страны, играли в полуфинале Кубка УЕФА.

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