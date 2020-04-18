Мещеряков о Смолове и Миранчуках: «Локо» настроен, чтобы россияне уезжали в Европу»

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался относительно будущего форварда Федора Смолова и хавбеков Алексея и Антона Миранчуков.

– Федор Смолов заявил о том, что хочет продолжить играть в «Сельте». Вы ждете Федора обратно в «Локомотив»?

– Мы всегда говорили о том, что мы настроены, чтобы наши российские игроки уезжали в Европу. Мы никоим образом не будем их искусственно тормозить в желании развиться при адекватных предложениях.

Это касается не только Феди, мы неоднократно говорили об этом, это касается Алексея, Антона и других наших игроков. Мы будем только счастливы, если наши отечественные игроки заиграют в ведущих чемпионатах.

– Насколько реален уход братьев Миранчуков в грядущее трансферное окно? Буквально на этой неделе СМИ уже продали Алексея в «Барселону» за 15 миллионов евро.

– Почему в «Барселону»? Там «Ювентус» в очереди вместе с «Баварией» и «Манчестер Сити». Сейчас выбираем, ждем новых сообщений СМИ.

Ну а если серьезно, принципиально никогда не говорю о каких-либо сделках до их совершения, потому что считаю это вредным, – заявил Мещеряков.

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