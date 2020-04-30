На матчи РПЛ не пустят зрителей с температурой 37+ градусов

В среду, 3 июня, клубы Премьер-лиги получили проект медицинского регламента с правками от Роспотребнадзора.

Документ официально еще не утвержден, однако в нем есть важные положения по части допуска зрителей и организации их размещения на стадионе, сообщает «РБ-Спорт».

«При продаже билетов на матчи необходимо обеспечить социальное дистанцирование на стадионе, исключив рассадку зрителей вблизи друг от друга (не менее 1,5-2 метров).

На стадион допускаются только зрители, не имеющие симптомов заболевания. Перед входом на стадион зрителям измеряют температуру тела бесконтактным способом. Лица с повышенной температурой тела (37°С и более) на стадион не допускаются», – говорится в документе.

Еще несколько ключевых пунктов:

– Зрители, находящиеся на стадионе, в обязательном порядке должны находиться в масках и перчатках.

– В местах общественного пользования должны быть установлены дозаторы с кожными антисептиками.

– Запрещается заниматься реализацией пищевых продуктов на территории спортивной арены, за исключением упакованной питьевой воды при условии обработки поверхности упаковок под проточной водой.

– Детальные требования и процедура допуска зрителей на матчи устанавливаются приложением к настоящему Регламенту и осуществляются на основании решения властей субъектов Российской Федерации с учетом действующей эпидемиологической обстановки.

Напомним, РПЛ возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – .

Ранее было разрешено заполнять арены не более чем на 10% от проектной мощности спортивного сооружения при соблюдении социальной дистанции.

В Европе тоже возвращают зрителей: 20 тысяч на финале Кубка Англии, в Италии и Испании – треть фанов

Кажется, РПЛ и правда вернет зрителей. Вот какой будет вместимость стадионов