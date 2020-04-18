«Ман Сити» хочет подписать хавбека «Милана» Беннасера на замену Давиду Сильве (Foot Mercato)

Полузащитник «Милана» попал в сферу интересов .

Главный тренер «горожан» хочет, чтобы клуб нашел замену хавбеку , который покинет команду по завершении сезона.

По информации Foot Mercato, Гвардиола давно следит за прогрессом 22-летнего Беннасера и уже обсуждал возможный трансфер со своим штабом.

приобрел хавбека у «Эмполи» в августе 2019 года за 16 миллионов евро. Контракт алжирца рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Беннасером также интересуется «ПСЖ».