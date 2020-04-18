«Ман Сити» хочет подписать хавбека «Милана» Беннасера на замену Давиду Сильве (Foot Mercato)

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола хочет, чтобы клуб нашел замену хавбеку Давиду Сильве, который покинет команду по завершении сезона.
По информации Foot Mercato, Гвардиола давно следит за прогрессом 22-летнего Беннасера и уже обсуждал возможный трансфер со своим штабом.
«Милан» приобрел хавбека у «Эмполи» в августе 2019 года за 16 миллионов евро. Контракт алжирца рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Беннасером также интересуется «ПСЖ».