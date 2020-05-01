Тренер «Порту»: «Матчи без болельщиков – как салат без заправки. Без уксуса, масла и соли – не то»

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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о проведении матчей без зрителей.

«Игра без болельщиков – это совершенно другое. Это похоже на попытку сделать хороший салат без заправки, но есть салат без масла, уксуса и соли – это не то же самое.

Нам нужно выходить на поле с тем же рвением, как если бы мы играли перед переполненными трибунами при поддержке болельщиков. Все будет совершенно по-другому. Думаю, будет отсутствовать стимул, который дает игроку поддержку. Даже свиста не будет!

Это совсем другое. Но нам нужно придерживаться рекомендаций с учетом сложившейся ситуации. Что есть, то есть», – сказал Консейсау. 

Ранее сообщалось, что чемпионат Португалии будет возобновлен 3 июня без болельщиков.

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