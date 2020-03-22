Ахметов перенес операцию на плече

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что успешно перенес операцию на плечевом суставе.

«Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место.

Операция прошла быстро и легко! Ин ша Аллах восстановление пройдет по этому же маршруту.

Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии», – написал Ахметов.