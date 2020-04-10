«МЮ» хочет продлить аренду Игало. «Шанхай» согласен только на продажу за 20+ млн фунтов

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Будущее нападающего Одиона Игало остается неопределенным.

«Шанхай Шеньхуа» ожидает, что нигериец к июлю вернется из «Манчестер Юнайтед», где находится в аренде, как раз к началу сезона в Китае. 

«Манчестер Юнайтед» при этом хочет продлить аренду Игало до конца сезона в АПЛ, дата которого пока остается неясной в условиях пандемии.

На данный момент «Шанхай Шеньхуа» готов разрешить футболисту остаться в «Манчестер Юнайтед» только при условии, если «МЮ» выкупит игрока, за которого китайский клуб хочет свыше 20 миллионов фунтов.

Игало также будет интересовать «Ньюкасл», если в клуб вложатся инвесторы из Саудовской Аравии.

В 8 матчах за «МЮ» Одион Игало забил 4 гола и отдал 1 пас, в 4 играх АПЛ он не смог отличиться.

Игало за 2 недели набрал форму, на которую у других уходит месяц. Помогли двойные тренировки и тренер Балотелли

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