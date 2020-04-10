«МЮ» отказано в продлении аренды Игало до конца сезона. Игрок должен вернуться в «Шанхай»

не может договориться о продлении аренды форварда , права на которого принадлежат .

Китайский клуб не хочет, чтобы 30-летний нигериец оставался в «МЮ» еще на три месяца, до фактического завершения сезона АПЛ, сообщает Daily Mail.

Аренда Игало рассчитана до 31 мая, и «Шанхай» рассчитывает на игрока в преддверии старта китайской Суперлиги. При этом сам Игало хотел бы доиграть сезон в «МЮ».

Также «Шанхай» предложил нападающему новый 2-летний контракт до 2024 года с увеличением зарплаты до 400 тысяч фунтов в неделю.

В конце января «МЮ» заплатил за полугодовую аренду Игало 3 млн и тратит 130 тысяч фунтов на его недельный оклад, при этом футболист уже 2,5 месяца не выходит на поле из-за приостановки сезона на фоне пандемии коронавируса.

«МЮ» хочет продлить аренду Игало. «Шанхай» согласен только на продажу за 20+ млн фунтов