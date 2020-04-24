Дзюба о гонке бомбардиров: «Если зациклишься только на голах, забивать не сможешь. Надо думать о команде»

Теги Зенит Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сердар Азмун Эльдор Шомуродов Матч ТВ Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о гонке бомбардиров в российском чемпионате.

«Борьба еще не закончилась. Шомуродов очень хороший нападающий, мне очень импонирует. И наш Сердар Азмун может в любой момент втянуться в эту гонку. Так что выиграть ее будет нелегко, но это в принципе интересно! Повоюем.

Я, правда, такой футболист, который считает — кто в лучшей позиции, тому и передачу надо отдавать. Сердару Азмуну тоже всегда об этом говорю. Если зациклишься только на голах, забивать не сможешь. Это закон футбола. Прежде всего надо думать о команде и набирать очки.

При хорошей игре шансы забивать появятся у всех. А у нас, нападающих, их понятно, будет больше», – сказал Дзюба.

Форвард «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России, забив 13 мячей. На втором месте расположился нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов (11 голов), а третью строчку делят форвард «Зенита» Сердар Азмун и нападающий «Спартака» Александр Соболев (по 10 мячей).

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