«Дзюба ведет сборную и «Зенит» за собой и обеспечивает результат». Оздоев об одноклубнике

Полузащитник и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о партнере по командам форварде и высказался о переносе Евро-2020 на 2021 год.

– Капитан команды Дзюба – непререкаемый авторитет?

– Не только в сборной, но и в клубе. Это футболист, который ведет команду за собой и обеспечивает результат. Такие игроки важны для любой команды.

– Перенос Евро-2020 на следующий год скажется на сборной России больше, чем на других командах?

– Не знаю. Возможно, за этот год кто-то из футболистов проявит себя, и у тренерского штаба появится более широкий выбор. Да и у игроков, которые отыграли в отборочном цикле, будет время для подготовки.

– По жребию с Данией выпало играть на выезде. Это большой минус, или в гостях меньше чувствуется психологическое давление?

– Хотелось бы все три матча группового турнира сыграть в Питере. Только жребий распорядился по-другому.

Если же говорить о давлении, то на таких турнирах, как чемпионат Европы, оно одинаково чувствуется и дома, и в гостях.

Не сомневаюсь, что и в Копенгагене сборная России без поддержки не останется. Хотя в Питере она была бы на порядок мощнее. Да и воздух здесь свой, родной, – сказал Оздоев.