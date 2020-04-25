«Дзюба ведет сборную и «Зенит» за собой и обеспечивает результат». Оздоев об одноклубнике

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев поделился мнением о партнере по командам форварде Артеме Дзюбе и высказался о переносе Евро-2020 на 2021 год.
– Капитан команды Дзюба – непререкаемый авторитет?
– Не только в сборной, но и в клубе. Это футболист, который ведет команду за собой и обеспечивает результат. Такие игроки важны для любой команды.
– Перенос Евро-2020 на следующий год скажется на сборной России больше, чем на других командах?
– Не знаю. Возможно, за этот год кто-то из футболистов проявит себя, и у тренерского штаба появится более широкий выбор. Да и у игроков, которые отыграли в отборочном цикле, будет время для подготовки.
– По жребию с Данией выпало играть на выезде. Это большой минус, или в гостях меньше чувствуется психологическое давление?
– Хотелось бы все три матча группового турнира сыграть в Питере. Только жребий распорядился по-другому.
Если же говорить о давлении, то на таких турнирах, как чемпионат Европы, оно одинаково чувствуется и дома, и в гостях.
Не сомневаюсь, что и в Копенгагене сборная России без поддержки не останется. Хотя в Питере она была бы на порядок мощнее. Да и воздух здесь свой, родной, – сказал Оздоев.