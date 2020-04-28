«Матч ТВ» показывает финал «Милан» – «Ливерпуль» в ЛЧ-2004/05

«Матч ТВ» сегодня показывает финал Лиги чемпионов-2004/05 между «Миланом» и в Стамбуле.

«Ливерпуль» уступал к перерыву 0:3, однако во втором тайме сумел отыграться и победил в серии послематчевых пенальти, выиграв 5-й кубок чемпионов в своей истории.

Милан – Ливерпуль – 3:3 (3:0, 0:3, 0:0, по пенальти – 2:3)

: Дида, Кафу, Стам, Неста, Мальдини, Гаттузо (Руй Кошта, 112), Пирло, Зеедорф (Сержиньо, 86), Кака, Шевченко, Креспо (Томассон, 85).

«Ливерпуль»: Дудек, Финнан (Хаманн, 46), Каррагер, Хююпя, Траоре, Хаби Алонсо, Джеррард, Кьюэлл (Шмицер, 23), Луис Гарсия, Риисе, Барош (Сиссе, 85).

Голы: 1:0 – Мальдини (1), 2:0 – Креспо (39), 3:0 – Креспо (44), 3:1 – Джеррард (54), 3:2 – Шмицер (56), 3:3 – Хаби Алонсо (60).