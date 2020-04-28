Аршавин о переговорах с «Барселоной»: «От «Зенита» был ответ: мы только на Месси готовы обменять»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о причинах несостоявшегося перехода в «Барселону».

– Доплатил бы свои деньги за то, чтобы оказаться в «Барселоне»?

– А там не было вопроса, чтобы я мог доплатить. В меня продали за 18 млн евро, а «Барса» давала 15. Но по «Барселоне» не было вопросов, чтобы кто-то кому-то дал еще.

Было просто летом предложение. Селюк это организовал. И обратно полетело письмо, что мы только на Месси его готовы обменять.

Так говорят, я не знаю точно. Ну сразу был ответ, что Аршавин не продается.

Доплатил бы я свои, чтоб в «Барсе» оказаться? Не знаю, – заявил Аршавин.

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