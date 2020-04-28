Аршавин о «Спартаке»: «Встречались с Червиченко, но он пожалел 50-60 тысяч евро»

Экс-полузащитник рассказал, что не жалеет о сорвавшемся трансфере в .

– Не то чтобы я мечтал, но в «Зените» на тот момент у меня происходили разборки с контрактом. И Тишков, он был тогда моим агентом, сказал: «Если хочешь, то «Спартак» заинтересован».

Мы поехали встречаться с Червиченко в офис «Спартака», но не договорились. Президент «Спартака» пожалел 50-60 тысяч евро.

– Жалеете, что не перешли в «Спартак»?

– Нет, конечно. Не факт, что меня продали бы, хотя контракт заканчивался, – сказал Аршавин.

Аршавин играл за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также с 2013-го по 2015-й.